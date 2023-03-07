Kahramanmaraş’a Koordinatör Vali olarak görevlendirilen Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

Kahramanmaraş’a Koordinatör Vali olarak görevlendirilen Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

Kahramanmaraş’ta iş yerleri yıkılan veya ağır hasar gören gıda toptancıları ile sebze ve meyve toptancıları için çadır çarşı kurulumu için kolları sıvayan Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, çadır çarşının kurulacağı alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Daha sonra altyapı çalışmaları tamamlanan Karacasu Konteyner Kent 3. Etapta incelemeler gerçekleştiren Vali Varol, çadırlarda yaşayan vatandaşların yakın zamanda konteyner kente nakillerinin yapılacağını ifade etti. Burada prefabrik evlerin yapılacağı Karacasu 4. etap alanında devam eden altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarını yakından takip eden Vali Varol, devam eden çalışmalar ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.