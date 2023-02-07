Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremin ardından Ağrı’yı teyakkuza kaldırarak deprem bölgesi için çalışmalara başladı.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremin ardından Ağrı’yı teyakkuza kaldırarak deprem bölgesi için çalışmalara başladı.

Deprem bölgesi için ilk olarak AFAD personeli ve arama kurtarma gönüllülerini enkaz çalışmalarına yardımcı olmak için gönderen Vali Varol akabinde ilgili Kurumların Müdürleri ve STK Başkanları ile değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantının ardından depremzedeler için temel ihtiyaç malzemelerini içeren il geneli yardım kampanyası başlatan Vali Varol, tüm vatandaşları yardım kampanyasına destek vermeye davet etti. İldeki tüm STK’larla işbirliği içerisinde yardım faaliyetlerini devam ettiren Vali Varol, toplanan temel ihtiyaç malzemelerinin bir an önce afet bölgesine gönderileceğini ifade etti.

Enkaz altından çıkarılan yaralı vatandaşlar için kan bağışı kampanyası başlatan Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Kızılay kan bağışı merkezini ziyaret ederek kan bağışı çalışmalarını yakından takip etti.

İl Özel İdare bünyesindeki araçların çoğunu deprem bölgesine sevk eden Vali Varol, arama kurtarma çalışmaları için yeni ekiplerin gönderileceğini ifade etti.