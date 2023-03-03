Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ile birlikte Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Bertiz Parkında kurulan çadır kentti ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ile birlikte Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Bertiz Parkında kurulan çadır kentti ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kahramanmaraş ilinde çalışmalarına aralıksız devam eden Kahramanmaraş Koordinatörü Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ile beraber Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Bertiz Parkına kurulan çadır kenti ziyaret ederek depremzede vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Vatandaşlarla yakından ilgilenen ve taleplerini dinleyen Vali Varol, "Yaralarımızı sarana kadar burada olmaya devam edeceğiz" dedi.

Çadır kentte incelemelerine devam eden Vali Varol, çadır kentte geçici olarak barınan depremzede vatandaşlar için tuvalet ve duş ihtiyaçlarını karşılayacak alanların oluşturulması için gerekli adımları attı. Vali Varol, çadır kentte yer alan Umut Kervanı Mobil Aşevinde de incelemelerde bulunarak burada gönüllü olarak hizmet veren ekiplere teşekkür etti.