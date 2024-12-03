Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel gereksinimli 5 yaşındaki Ali Asaf Demir’i evinde ziyaret etti.

Vali Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, ziyaretlerinde Ali Asaf Demir’in ailesiyle yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti. Ailenin talep ve ihtiyaçlarını dinleyen Vali Koç, çocukla da oyun oynayarak keyifli vakit geçirdi.

"Her zaman yanındayız"

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Vali Koç, Ali Asaf gibi tüm özel gereksinimli vatandaşların her zaman yanlarında olduğunu söyledi. Koç, "Bugün özel bir gün. Dünya Engelliler Günü vesilesiyle özel gereksinimli çocuğumuz Ali Asaf’ı evinde ziyaret ettik. Ailesiyle sohbet ettik, onların ne ihtiyaçları olduğunu dinledik. Devletimiz olarak özel gereksinimli vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Onların hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Bu tür ziyaretlerin hem kendileri hem de ziyaret ettikleri aileler için önemli olduğunu belirten Vali Koç, bu vesileyle tüm engelli vatandaşların Dünya Engelliler Günü’nü kutladı.