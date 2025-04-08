Ağrı Valisi Mustafa Koç ve il protokolü, Patnos ilçesine bağlı Suluca Köyü’nde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Süleyman Pisil’in vefatı dolayısıyla ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve Patnos Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın ile birlikte merhum gazinin evini ziyaret ederek, Süleyman Pisil’e Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Taziye ziyaretinde konuşan Vali Koç, vatan uğruna canlarını ortaya koyan gazilerin milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu belirterek, "Kıbrıs Gazimiz Süleyman Pisil’e Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında, Vali Koç ve beraberindekiler aileye sabır temennisinde bulunarak, devletin her zaman gazilerin ve şehit ailelerinin yanında olduğunu vurguladı.