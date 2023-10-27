Ağrı Valisi Mustafa Koç, Cumhuriyetin 100. yılı münasebetiyle Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir programda gençlerle kahvaltıda buluştu. Programa, Ağrı Gençlik Merkezinde gönüllülük faaliyetlerine katılan 100 gönüllü genç katıldı.

Vali Koç, gençlerin istek ve taleplerini dinlediği programda, Cumhuriyetin kuruluşunu ve önemini vurguladı. “Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Bu vesileyle hepinizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum. İnşallah siz gençlerimizin sayesinde nice yüz yılları kutlamaya da devam edeceğiz.” diyen Vali Koç, Cumhuriyetin Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından gençlere emanet edildiğini hatırlattı. Vali Koç,“Bizler size inanıyoruz, güveniyoruz.” diyerek gençlere güven duyduğunu ifade etti.

Vali Koç, daha sonra gençlerle gelecek planlarıyla ilgili sohbet etti. Programa, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Gençlik Hizmetleri Müdürü Ebru Duru, Gençlik liderleri de katıldı.