Ağrı Valiliği, vatandaşları telefon yoluyla dolandırıcılığa karşı uyardı.

Ağrı Valiliği, vatandaşları telefon yoluyla dolandırıcılığa karşı uyardı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, ”Son günlerde bazı kişilerin Ağrı Valiliği adına telefonla iş insanları ve vatandaşları arayarak para talep ettikleri ve yardım talebinde bulundukları yönünde bilgiler Valiliğimize ulaşmaktadır. Valiliğimizin bu tür taleplerde bulunması söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın bu tür taleplere itibar etmemesi, dolandırıcılar tarafından kendilerine verilen hesap numaralarına hiçbir şekilde para aktarmaması ve telefon dolandırıcılığına maruz kalınması halinde 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi, dolandırıcıların yakalanması ve muhtemel mağduriyetlerin önlenmesi açısından önem arz etmektedir. Vali ve diğer mülki makamların iletişim kanallarını kullanarak vatandaştan hiçbir şekilde para, bağış talebinde bulunmayacağını saygıdeğer halkımıza bir kez daha hatırlatır, hiç kimseyle şifre ve kart numaralarını paylaşmamalarını önemle rica ederiz” denildi.