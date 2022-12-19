Bu sezon tamamlanan Ağrı U-14 liginde şampiyon olan Ağrı Gücü Sporun Türkiye Futbol Federasyonu U-14 Milli Takım sporcu havuzunda yer alan kalecisi Kartal Uçar, sergilediği performansla göz doldurdu.

Bu sezon tamamlanan Ağrı U-14 liginde şampiyon olan Ağrı Gücü Sporun Türkiye Futbol Federasyonu U-14 Milli Takım sporcu havuzunda yer alan kalecisi Kartal Uçar, sergilediği performansla göz doldurdu.

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Ağrı Gücü Spor, toplamda 49 gol atarken kalesinde hiç gol görmedi. Takımının kalesinde gol görmemesinde büyük pay sahibi olan genç kaleci Kartal Uçar’a ülke genelindeki birçok akademi liginden teklifler gelmeye başladı.

‘Milli Takım oyuncu havuzuna seçildim.’

Geçen sezon başlatılan İbrahim Çeçen Vakfı Elit Akademi Projesi ile akademi sporcularından oluşan Ağrı Gücü Spor adı altında katıldıkları U-14 ligini namağlup olarak tamamladıkları için büyük mutluluk yaşadıklarını belirten Kaleci Kartal Uçar, antrenörlerine ve IC Elit Akademi’ye teşekkür ederek: “Öncelikle bizlerin keşfedilmesine imkan sağlayan İbrahim Çeçen amcaya ve kurduğu vakıfa teşekkür ediyorum. IC Elit Akademi projesi olmasa kimse beni keşfedemeyecekti. Projenin seçmelerine katıldığımda beni üçüncü kaleci olarak aldılar. Sonra Yılmaz Kösedağ hoca ile yollarım kesişti. Onun verdiği antrenman programı ile akademi projesinde çalışmalarıma devam ettim. Hocalarımız ile birlikte Erzurum ilindeki Milli Takım seçmelerine katıldım. Orada gösterdiğim performans ile beni oyuncu havuzlarına dahil ettiler. Ligde de savunma arkadaşlarımın da katkısı ile hiç gol yemeden sezonu kapadım. Bana emek veren Meral Dinçer, Sacit Demir, Erkan Kösedağ’a da ayrıca teşekkür ediyorum.” dedi.

‘Amatör takımların gol yememe şansı yoktu’

Amatör liglerde bu durumun çok sık görülmediğini söyleyen Kartal Uçar’ın antrenörü Yılmaz Kösedağ ise Uçar’ın çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade ederek: “Bizim futbol oynadığımız dönemlerde amatör takımların gol yememe şansı yoktu. Nihayetinde amatör takımsınız ve savunma anlayışınız oturmamış durumda. Ama biz takım olarak bunu başardık ve gol yemedik. Kartal’da bu şampiyonlukta önemli bir pay sahibi oldu.” İfadelerini kullandı.

‘Hedefimiz Türkiye Şampiyonu olmak’

Ağrı Gücü Spor ’un Mart ayında Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandığını dile getiren Teknik Direktör Sacit Demir ise “Şimdi önümüzde yeni bir hedef var. Mart ayında takımımız Türkiye Şampiyonasına katılım gösterecek. Biz de Ağrı’yı o şampiyonada en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Ağrı’da U-14 liginin oluşumunda birçok paydaşın katkısı var. Bunlardan en önemlisi kuşkusuz Ağrı Valimiz Dr. Osman Varol oldu. Sonrasında ASKF Başkanımız Erkan Kösedağ ve bizleri akademi eğitimleri ile destekleyen IC Vakfı oldu. Bu vesile ile hem kıymetli büyüğümüz İbrahim Çeçen Beyefendiye hem de IC Vakfı Müdürü Dr. Meral Dinçer Hanımefendiye destekleri dolayısı ile teşekkür etmek istiyorum. Bu çocuklarımızın iyi seviyelere gelmesinde bir takım çalışması oldu. Ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Kartal Uçar’da Ağrı’nın geleceğinde ismini ortaya koyabilecek iyi bir sporu olacaktır. Buna hepimiz çok inanıyoruz” şeklinde konuştu.