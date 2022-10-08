Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan, basınla bir araya gelerek seçim öncesi grup adaylarını tanıttı.

Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan, basınla bir araya gelerek seçim öncesi grup adaylarını tanıttı.

Ağrı’da 9 yıldır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı görevinde bulunan Saim Alpaslan, Ticaret Odası Seçimleri öncesi ulusal ve yerel basın mensuplarıyla kahvaltı programında bir araya gelerek grup adaylarını tanıttı. İki adayın karşı karşıya olduğu seçimde kendisine yönelik iddiaları yalanlayan Alpaslan, seçimin hayırlı olması temennisinde bulundu. Alpaslan, “Biz bir seçim sürecine başladık. Bu seçimin ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bizim kapımız bugüne kadar bütün siyasi partilere açıktı. Biz bugüne kadar hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olmadık olmayacağız. Yeni geldiği zaman olması gereken tüm sözlerimizi söyledik. Kısmen de olsa arkadaşlarımız bu havayı geriyor. Gelmeye gerek yok. Bu bir yarıştır, kaybedersek arkadaşlarımız tebrik eder oradan ayrılırız. Kazanırsak da aynı nezaketi arkadaşlarımızdan bekleriz. Banka üzerinden yükleniyorlar. 37 yıllık ticaret hayatında beni rahatsız eden ilk şey oldu bu. Rakip arkadaşlarımız iddia edilen parayı tespit ettikleri an değil Ticaret Odası Başkanlığını, bu memleketi terk ederim. 365 oda içerisinde biz ilk 5’teyiz. Biz bu memlekete ve bu odaya itibar kazandırdık” ifadelerine yer verdi.