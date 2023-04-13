Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ) Ağrı’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 105’inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında “Ağrı Tarihinden Sayfalar” paneli düzenlendi.

Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonunda gerçekleştirilen panele Vali Vekili Yusuf Beran Vuran, Belediye Başkan Vekili Raşit Acarbay, İl Jandarma Komutanı Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Hasan Aydın, rektör yardımcıları Prof. Dr. Faruk Kaya, Prof. Dr. Mucip Genişel, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıdvan Durak, akademik, idari personel ve öğrenciler katıldı. Panelin açılış konuşmasını yapan Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Durak, Doğu’nun kapısı Ağrı’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 105’inci yıl dönümünü büyük bir gururla kutladıklarını söyledi. Kurtuluş günlerinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Durak, “Kurtuluş günleri şehirlerin bağımsızlıklarını ve özgürlüklerini kazandıkları günlerdir. Bu kutlanan günler, geçmişte zorluklarla verilen mücadelenin sonunda elde edilen zaferleri hatırlatır. Kurtuluş günleri illerin tarihini anlamak için çok önemlidir. Şehirlerin tarihi ve kültürel değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasında kurtuluş günlerinin çok önemli bir yeri vardır” diye konuştu. Fen Edebiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Yakup Karataş’ın moderatörlüğünü yaptığı panelde, Doç. Dr. Hakan Kaya “Osmanlı’nın Serhat Şehri Bayezid ve Çevresi”, Doç. Dr. Bilal Tunç ise “Millî Mücadeleden Cumhuriyet’in İlk Yıllarına Ağrı” konulu sunum gerçekleştirdi. Panel, soru ve cevap bölümünün ardından sona erdi.