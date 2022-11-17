Ağrı Valiliği öncülüğünde, Ağrı Belediyesi ve İstanbul Ağrı Dernekleri Federasyonu’nun katkıları ile İstanbul’da düzenlenen Ağrı Tanıtım Günleri başladı

Ağrı Valiliği öncülüğünde, Ağrı Belediyesi ve İstanbul Ağrı Dernekleri Federasyonu’nun katkıları ile İstanbul’da düzenlenen Ağrı Tanıtım Günleri başladı

‘Nuh’un Gemisi İstanbul’a Geldi’ temasıyla Maltepe Sahili Etkinlik Alanında düzenlenen ve 4 gün sürecek olan Ağrı Tanıtım Günleri’nde Ağrı’ya özgü Anadolu’nun en eski diyet yemeği olan Abdigor Köftesi, Ayranaşı, Ağrı’ya özgü et döner, 7 saat tandır üzerinde pişirilen Keşkek, Kete, Tandır Ekmeği, Ağrı Turşusu ve Ağrı Balı gibi yöresel ürün ve yiyeceklerin yanı sıra Ağrı Dağı, Nuh’un Gemisi ve Nuh’un Gemisi’nin İzi, İshak Paşa Sarayı, Urartu Kalesi, Diyadin Murat Kanyonu, Diyadin Kaplıcaları, Kudret Köprüsü, Hamur Kümbeti gibi tarihi ve doğal güzellikler tanıtılacak.

Tanıtım Günleri’nde ayrıca Ağrı’nın kültüründe önemli yer tutan halı, kilim, tiftik, üzerlik, nazarlık, keçe yapımı gibi geleneksel el sanatları da sergilenecek.

Ziyaretçiler, yöresel sanatçıların performansları ile halkoyunları gösterileri eşliğinde eğlenceli vakit geçirecek.

‘Herkesi bütün dünya insanlarının doğuş merkezi olan Ağrı’ya davet ediyoruz.’

Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdürü Ebu Muhsin Bulut Tanıtım Günlerine ilişkin yaptığı açıklamada: “ Öncelikle Pazar günü Taksim’de meydana gelen terör olayını kınıyoruz. Bu hain saldırıyı gerçekleştirilenleri lanetliyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bizim Pazar gününe kadar devam edecek olan Ağrı Tanıtım Günlerimizde, yöremizin önemli ürünlerini, destinasyonumuzda bulunan ve insanlarımızın görüp gelebileceği ana unsurlarımızı tanıtacağız. Yöresel yemeklerimizi tanıtıyoruz. Ben bütün İstanbulluların, Ağrılı hemşerilerimizin Pazar gününe kadar etkinlik alanına gelip, yöresel tatlarımızı özellikle tatmalarını istiyorum. Biliyorsunuz tarihin ilk diyet yemeği olan Abdigör Köftemizi getirdik. Yöremizin doğal otları ile beslenen hayvanlarımızın etlerinden elde edilen etlerimizi, kavurmamızı, dönerimizi, helisemizi ve Ağrı Balımızı getirdik. Herkesi bunları tatmaya davet ediyoruz. Burada yöresel ürünlerimizin yanında yöresel ürün satış alanlarımızda bulunmaktadır. Vatandaşlarımızı, kültürümüzü tanımaya davet ediyoruz. Ayrıca, en önemlisi biliyorsunuz ki, Hz. Nuh, insanların ikinci atası. Hz. Adem’den sonra insanların yeniden yer yüzüne dağılmasını sağlayan 2. babamız. Dolayısıyla Ağrı Dağı’na oturan Nuh’un Gemisi’nin sembolik olanını yada onun maketini yaptık. Biz bu sefer gemimizi karadan yürütüp, İstanbul’a getirdik. Ama İnşallah arkadaşlarımız, vatandaşlarımız Ağrı’ya gelip Ağrı Dağı’nı gözleri ile görürler. Nuh’un Gemisi’nin İzini görürler. Dağcılık faaliyetlerinde bulunup, yöresel lezzetlerimizden tadarlar. Biz minyatür Ağrı’yı İstanbul’a getirdik ama asıl Ağrı, Ağrı’da. Herkesi bütün dünya insanlarının doğuş merkezi olan Ağrı’ya davet ediyoruz.” dedi.