Ağrı Patnoslu genç İzmir’de çalıştığı inşaattan düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ağrı’nın Patnos ilçesine bağlı Yukarı Kamışlı köyünden olup Aydın’da yaşayan 30 yaşındaki Selçuk İlbasan, İzmir’de çalıştığı inşaattın 4. Katından dengesini kaybederek düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Selçuk İlbasan çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı.

Selçuk İlbasan (30) kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenazesi ailesinin bulunduğu Aydın iline gönderilen İlbasan’ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.