Ağrı Emniyet Müdürlüğüne bağlı özel hareket polisleri, Türk Polis Teşkilatı’nın 178’inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Kızılay’ına kan bağışında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı’nın 178’inci kuruluş yıl dönümü kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi. Şehit polis memurları için fidan dikimi yapan ve şehit ailelerini evlerinde ziyaret eden Ağrı Emniyet Müdürlüğü personeli, bu kez de Türk Kızılay’ına kan bağışında bulundu. Vatandaşın huzur ve güvenliği için gözünü kırpmadan görev yapan özel harekât polisleri, kan bağışı sırasına girdi. Polis Haftası dolayısıyla kan bağışında bulunduklarını belirten İl Emniyet Müdürü Hasan Aydın, kan bağışının hayat kurtardığını söyledi. Kan bağışının aynı zamanda insan sağlığına faydalı olduğunu ifade eden Aydın, "Polis Haftası çerçevesinde personellerimiz kan bağışında bulunmuştur. Kan bağışı, insanların hem kendi sağlıkları hem de ihtiyaç halinde hasta ve yaralılarımıza destek olmaları adına hayırlı bir iştir. Kan bağışında bulunan tüm personelimize teşekkür ederim ”dedi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürü Hasan Aydın, Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan spor salonunun açılışını gerçekleştirdi.