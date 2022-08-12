Ağrı Sivil Toplum Platformu (ASTOP), Ağrı Şehirlerarası Otobüs Terminalini ziyaret ederek, Otogar Derneği yetkilileri ile bir araya geldi.

Ağrı Sivil Toplum Platformu (ASTOP), Ağrı Şehirlerarası Otobüs Terminalini ziyaret ederek, Otogar Derneği yetkilileri ile bir araya geldi.

Astop Başkanı Av.Mehmet Salih Aydın ve Astop yönetim kurulu üyeleri, Cem Köseoğlu’nun başkanlığını yaptığı şehirlerarası otobüs firmalarının örgütlü olduğu derneği ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ağrı otogarına ilginin her geçen gün arttığını söyleyen dernek başkanı Cem Köseoğlu “Uçak fiyatlarının artmış olması ve yer sorunları, ansızın yapılan iptaller ve rötarlar dolayısı ile son dönemlerde karayolunu tercih eden kişi sayısı ciddi anlamda artış gösterdi. Bizlerde otogar esnafı olarak artan bu talepleri yerine getirebilmek amacı ile önemli çalışmalar yürüttük. Fiyat politikasına baktığımız zaman günümüz koşullarında hala makul düzeyde bir ulaşım imkanı sağlanıyor. Her sektörün sorunları olduğu gibi bizim sektörde de sorunlar var. Bu sorunları ilgili mercilerle birlikte çözüyoruz“ dedi.

Platform başkanı Salih Aydın ise amaçlarının sivil toplum örgütlerinin sorunlarını yerinde teşhis etmek olduğunu söyleyerek “Bizim amacımız derneklerin sorunlarını ve onların görev alanında yaşadıkları temel sorunların nasıl çözüleceğine dair çalışmalar yürütmek. Bu sebeple derneklerimizi ziyaret ediyor, onlarla birlikte ilimiz için yapılabilecekleri istişare ediyoruz. Otogar derneğimize ve otogar esnafımıza misafirperverlikleri dolayısı ile teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.