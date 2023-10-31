Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan "İl Müftüleri Kararnamesi" ile Gaziantep Şahinbey İlçe Müftüsü iken Ağrı İl Müftüsü olarak atanan Necati Şafak yeni görevine başladı.

İl Müftülüğünde düzenlenen devir teslim töreninde Ağrı Müftüsü Şafak, görevi Diyarbakır İl Müftüsü olarak atanan Celal Büyük’ten devraldı. İl Müftüsü Büyük ve Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, Müftü Şafak’a, cübbe ve sarığını giydirerek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundular.

Tören Şehitkamil İlçe Müftüsü Feyyaz İdin’in duasıyla son buldu.