Ağrı İl Müftülüğü öncülüğünde ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım kampanyası devam ediyor.

Ağrı Müftülüğü ve TDV Ağrı Şubesi, ramazan sevincini ve heyecanını herkesin yaşayabilmesi için gıda, kıyafet ve nakdi yardımları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Ramazan ayının başladığı günden itibaren alışveriş kartı ve erzak kolileri ile yardımlarda bulunduklarını söyleyen Ağrı İl Müftüsü ve TDV Ağrı Şube Başkanı Celal Büyük, “Ramazan ayı yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. Bu vesileyle Müftülük olarak ilimizde bulunan ihtiyaç sahibi ailelerimize destek olmak amacıyla Ramazan ayının ilk gününden itibaren kıyafet, alışveriş kartı ve erzak desteği sağlamaya çalışıyoruz. Amacımız yüzleri gülümseterek ramazan sevincini toplum olarak hep beraber yaşayabilmek. Bu vesileyle yürüttüğümüz iyilik kampanyasına destek veren hayırseverler ile bu yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak yardım eli olan din görevlilerimize ve vakıf gönüllülerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Kampanya kapsamında şimdiye kadar toplamda, 500 erzak kolisi, 600 bin liralık kıyafet ve market çeki ile kesimi yapılan 127 adet küçük baş hayvan ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.