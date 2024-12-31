Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) kapsamında yer alan Patnos Mimar Sinan Anadolu Lisesi ve Tutak Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Milli Eğitim Şube Müdürü Atilla Aslan ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaretlerde, okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, eğitim süreçleri ve okulların durumu hakkında bilgi aldı. Öğretmenlerin istek ve taleplerini dinleyen Kökrek, yarıyıl tatilinde son sınıf öğrencilerine yönelik planlanan Üniversite Sınavlarına Hazırlık Kampı programını değerlendirdi.

Eğitim süreçlerinin iyileştirilmesi için görüş, öneri ve ihtiyaçların ele alındığı toplantılarda ortak akılla çözüm üretmenin önemine vurgu yapan Kökrek, “Son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Öğretmenlerimizin özverili çalışmalarına teşekkür ediyor, onların taleplerini dikkate alarak öğrencilerimizin başarı seviyesini artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Öte yandan Kökrek, Patnos Selahaddin Eyyubi Fen Lisesi’nde görev yapan öğretmenlerle de bir araya geldi. Yarıyıl tatilinde düzenlenmesi planlanan “Üniversite Sınavlarına Hazırlık Kampı” hakkında görüş alışverişinde bulunan Kökrek, “Gençlerimizin başarısı için iş birliği ve özveriyle çalışıyoruz. Bu kapsamda düzenlemeyi planladığımız kamp programı üzerine son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Kökrek, ziyaretleri sırasında öğretmenlerle sohbet ederek onların öneri ve beklentilerini dinledi. Eğitimde kaliteyi artırma hedefiyle yürütülen çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirten Kökrek, öğrenci başarılarının artırılması için tüm paydaşlarla iş birliği içinde hareket edeceklerini vurguladı.