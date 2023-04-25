Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Belediye Başkanı Metin Karadoğan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ağrı Belediye Başkanı Metin Karadoğan ile makamında bir süre görüşen İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, görevinde başarılar diledi. Ağrı Belediyesi olarak her zaman eğitimin yanında olacaklarını belirten Karadoğan, "Eğitim için yapılan her projeye destek olmaya hazırız. Sizlere ve ekibinize başarılar diliyorum" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hayata geçirdiği çalışmalar hakkında bilgi aktaran Kökrek, konukseverliğinden dolayı Karadoğan’a teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Karadoğan, ziyaretten dolayı Kökrek’e teşekkür ederek, ortak yürütülecek olan proje ve çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.