Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Anadolu İmam hatip liseleri ve imam hatip ortaokulu öğrencilerine namaz bilinci konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla sabah namazında Hacı Halis Ünsal Camisinde öğrencilerle bir araya geldi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Anadolu İmam hatip liseleri ve imam hatip ortaokulu öğrencilerine namaz bilinci konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla sabah namazında Hacı Halis Ünsal Camisinde öğrencilerle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Anadolu İmam hatip liseleri ve imam hatip ortaokulu öğrencilerine namaz bilinci konusunda farkındalık oluşturmak için hazırlanan "Vakti Kuşanmak" çalışmaları çerçevesinde Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü himayelerinde Hacı Halis Ünsal Camisinde sabah namazında öğretmen ve öğrenciler buluştu.

Düzenlenen etkinlikte İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, İl Müftüsü Celal Büyük, Milli Eğitim Din Öğretimi Şube Müdürü Süleyman Çetin, şube müdürleri, STK temsilcileri, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla sabah namazı eda edildi. İl Müftüsü Büyük, namazın önemi ve gençlerin hayatlarını namaz vakitlerine göre dizayn etmesine vurgu yaptı. Öğrencilerin namaz konusuna yönelik bakış açısını zenginleştirecek, namazın bireysel, sosyal ve toplumsal yönlerini fark etmesini ve manevi huzuru tecrübe etmesini sağlamak amacıyla okullarda gönüllülük esasına göre katılım gösterdiklerini dile getiren Kökrek, ‘Vakti Kuşanmak’ etkinliklerin farklı camilerde farklı okullar koordinesinde il merkezi ve ilçelerde devam edeceklerini ifade etti. Kökrek, daha sonra Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan çorbayı katılımcılara doldurarak ikram etti.