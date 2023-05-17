Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, kentte görev yapan öğretmenlere yönelik başlatılan Geleneksel Öğretmenler Arası Futbol Turnuvasında oynanan maç sonrası öğretmenlere tatlı ikram etti.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eğitim çalışanları arasında birliği, beraberliği, kardeşliği ve dostluğu arttırmak amacıyla kentte görev yapan öğretmenlere yönelik "Geleneksel Öğretmenler Arası Futbol Turnuvası" devam ediyor. Spor Lisesi koordinesinde, İbrahim Çeçen İlkokulu halı sahasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü takımı ile Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi takımı karşılaştı. Çekişmeli anlara sahne olan futbol maçında İl Milli Eğitim Müdürlüğü takımını 3-6 skorla yenen Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi takımı sporcularını tebrik eden Kökrek, öğretmenler arası futbol turnuvasına toplam 51 takım ve 560 öğretmenin müsabakalarda ter döktüğünü belirtti. Takımlara başarı dileklerinde bulunan Kökrek, öğretmenlere tatlı ikram ikram ederek maçların devam edeceğini dile getirdi.

Turnuvayı; İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları İshak Hasanoğlu ve Edip Erdoğan, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmen ve aileleri izledi.