Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Merkez Naci Gökçe Anadolu Lisesi öğrenci yurdunu ziyaret ederek öğrencilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Merkez Naci Gökçe Anadolu Lisesi öğrenci yurdunu ziyaret ederek öğrencilerle kahvaltıda bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Merkez Naci Gökçe Anadolu Lisesine giderek, yurtta kalan öğrencilerle sohbet etti, sorunlarını dinledi. Yemekhaneyi ve mutfak bölümünü denetleyen Kökrek, öğrencilere verilen kahvaltı ve yemeklerle ilgili yetkililerden bilgi aldı. Öğrencilerle aynı masada kahvaltı yaparak güne başlayan Kökrek, öğrencilerin, kendilerine ailelerin emaneti olduğunu belirtti. Devletin öğrencilere her türlü imkanı sağladığını dile getiren Kökrek, öğrencilerden derslerine çalışmalarını istedi. Asıl amaçlarının öğrencilere aile ortamını yaşatmak ve öğrencilerin sıkıntılarını dinlemek olduğunu aktaran Kökrek, öğrencilere başarılar diledi.