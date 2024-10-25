Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, il merkezindeki Naci Gökçe Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Kökrek, öğrencilere bireysel öğrenme platformu MEBİ’yi tanıttı.

Naci Gökçe Anadolu Lisesi’nde incelemelerde bulunan Kökrek, okul müdürü Tekin Ergül’den okulun eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Okulun konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelen Kökrek, öğrencilerin üniversiteye hazırlık süreçlerinde MEBİ platformundan nasıl yararlanabileceklerini anlattı.Öğrencilerin bireysel öğrenme ihtiyaçlarına cevap veren MEBİ platformunun, öğrencilerin öğrenme süreçlerini kendi hedeflerine göre şekillendirmelerine olanak sağladığını belirten Kökrek, "MEBİ, öğrencilerimize kişiselleştirilmiş öğrenme imkanı sunuyor. Öğrencilerimiz, kendi öğrenme hızlarına ve stillerine uygun olarak içeriklere erişebilirler. Bu sayede öğrenme daha etkili ve verimli hale geliyor" dedi.

MEBİ platformunun öğrencilerin akademik başarılarını artırmada önemli bir role sahip olduğunu ifade eden Kökrek, "MEBİ, öğrencilerin ders tekrarı yapmalarını, eksiklerini gidermelerini ve kendilerini geliştirmelerini sağlıyor. Bu platform sayesinde öğrencilerimiz, üniversite sınavlarına daha iyi hazırlanacaklar ve hedeflerine ulaşacaklar" diye konuştu.

Kökrek, öğrencilerle sohbet ederek onların hedefleri ve beklentileri hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin üniversite sınavlarına hazırlanırken karşılaştıkları zorluklar ve ihtiyaçları konusunda öğrencileri dinleyen Kökrek, öğrencilerin sorularını yanıtladı.Naci Gökçe Anadolu Lisesi Müdürü Tekin Ergül, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sayın Müdürümüzün öğrencilerimizle bir araya gelmesi ve onlara MEBİ platformunu tanıtmış olması bizleri çok mutlu etti. Bu tür ziyaretler, öğrencilerimizin motivasyonunu artırıyor ve onların daha başarılı olmalarına katkı sağlıyor" şeklinde konuştu.

Öğrenciler ise, MEBİ’nin kendileri için oldukça faydalı olacağını ve öğrenme süreçlerini kolaylaştıracağını belirtti. Özellikle üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler, MEBİ sayesinde eksiklerini daha kolay tespit edebileceklerini ve kendilerini geliştirebileceklerini ifade etti. Kökrek’in ziyaretine Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Çetin de eşlik etti.