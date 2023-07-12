Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor Lisesi yetenek sınavlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ağrı Merkez Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi resim ile müzik alanlarına başvura yapan 200 kişiden resim bölümü için 60 ve müzik bölümü için 30 öğrenci ile Merkez Spor Lisesi spor alanlarına başvuru yapan 362 kişiden alınacak 90 kişi için öğrenciler, yetenek sınavlarına alındı. Öğrencilerine destek olmak için aileler heyecanla kapıda beklerken, deneyimli öğretmenler gözetiminde il merkezi ve ilçelerde gelen öğrenciler yetenek sınavlarını verdi. Yetenek sınavların yapıldığı Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor Lisesini ziyaret ederek incelemelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, okul yöneticilerinden yetenek sınavları hakkında bilgiler aldı. Yetenek sınavlarında görev yapan öğretmen, sınava katılan öğrenciler ve aileleri bir araya gelen Kökrek, bir süre sohbet edip öğrencilere başarılar diledi. Mesleki eğitimin ve meslek seçiminin çok önemli olduğunu belirten Kökrek, istediği mesleği seçen gençlerin, iş hayatında başarılı olduklarını ve mutlu bir hayat yaşadıklarını dile getirdi. Öğrencilerin mesleki eğitimlerinin yanı sıra milli manevi değerlerle donatarak ayakları üzerinde durabilen, ülkenin çıkarları doğrultusunda canla başla çalışmayı kendine amaç edinmiş bireyler olarak yetiştirmenin temel ilkeleri olduğunu vurgulayan Kökrek,”Hızla değişen bilgi, teknoloji, üretim yöntemleri ile iş hayatındaki gelişmelere paralel olarak dinamik bir yapı sergileyen mesleki ve teknik eğitimin önemi tüm dünyada giderek artmaktadır. Bu dinamik yapı; sürekli kendini yenileyen bir eğitim sistemini gerekli kılmaktadır. Eğitimin asıl amacı; ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmenin yanında bireyleri mutlu kılmaktır. İlimizde insan kaynağının geliştirilmesi adına çalışmalarını sürdürmekte olan meslek liseleri bu bağlamda önemli bir rol üstlenmektedir”dedi.