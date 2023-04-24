Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu bir günlüğüne çocuklara devretti.

Baloluk İsmet Bulut İlkokuku-Ortaokulu ile Cumhuriyet İlkokulunda öğrenim gören öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’i makamında ziyaret etti. Öğrencilerin verdiği çiçeği alan ve kendilerine teşekkür eden Kökrek, öğrencilere çikolata ikram ederek bir süre sohbet edip hedefleri hakkında bilgi aldı. Bir günlüğüne Kökrek’in koltuğuna geçen öğrenciler, taleplerinin talimatını telefonla aradığı şube müdürlerine verdi. Taleplerinin yerine gelmesinden dolayı Kökrek’e teşekkür eden öğrenciler, tüm çocukların bayramını kutladı.

Ziyaretine gelen öğrenci ve öğretmenlere çeşitli hediyeler veren Kökrek,"Sizler ilmin ve aklın ışığında en iyi eğitimi alarak gururumuz, ümidimiz, güvenimiz ve geleceğimiz olacaksınız. Yarın ülkemizi yönetecek, milletimizi yüceltecek, ulusal egemenlik ilkesini sonsuza kadar taşıyacak ve yaşatacak temel güç kaynağımızsınız. Sizin gözlerinizdeki ışık, yüzünüzdeki masumiyet, yüreklerinizdeki umut ve merhamet dünya barışı için bir teminattır. Bu umut ve inançla, başta sizin ve tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum" dedi.