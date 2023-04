Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Türkiye Gençlik Vakfı’nı ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ağrı İl Temsilcisi Nur Muhammed Alptekin ve gençler tarafından karşılanan Kökrek, vakıf bahçesinde gençlerle birlikte ikram edilen çay eşliğinde sohbet etti.

Geleceğin emanet edildiği gençlerin her daim yanında olduklarını belirten Kökrek, "Gençlerimiz ne kadar iyi yetişirse, geleceğimiz de o kadar güvendedir. Ülkemizin her zaman okuyan, düşünen, fikir geliştiren, ülkem için ne yapabilirim diye sorgulayan gençlere ihtiyacı var. Bizler her zaman size destek olacağız. Gençlerimizin huzur içinde eğitimlerine devam etmeleri için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bizden devralacakları bayrakları çok daha ileriye taşıyacaklarına yürekten inanıyoruz" dedi. Gençlere tavsiyelerde bulunan Kökrek; vatana, millete, topluma ve ailelerine hayırlı bireyler olmalarını istedi.

Gençlerin sorduğu soruları da cevaplandıran Kökrek, gençlere eğitim hayatlarında ve yaşamlarında başarı ve mutluluk dileğinde bulundu. Daha sonra vakıf binasını gezerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kökrek, konukseverliğinden dolayı Alptekin’e teşekkür etti.