Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Doğubayazıt ilçesinde yapımı devam eden okul inşaatlarını denetledi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Doğubayazıt ilçesinde yapımı devam eden okul inşaatlarını denetledi.

Doğubayazıt ilçesini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Kösen ile birlikte ilçede yapımı devam eden okul inşaatlarını inceledi. Yüklenici firma yetkililerinden okul inşaatlarının son durumu hakkında bilgi alan Kökrek, okul inşaatları içerisinde bulunan birimleri tek tek gezerek yapılan çalışmaları kontrol etti. Daha sonra İshakpaşa Ortaokulunu ziyaret ederek yaz kurslarını gezen Kökrek, öğrencilerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Okul yöneticilerinden yaz okulları hakkında bilgiler alan Kökrek, il merkezi ve ilçelerde yapımı devam eden ve tamamlanan okulları, yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıklarını ve yaz okulları çevresinde yürütülen faaliyetleri yerinde incelediklerini belirtti.