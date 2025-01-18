Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, "Dilimizin Zenginlikleri" projesi kapsamında düzenlenen yarışmaların birincilerine ödüllerini verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Dilimizin Zenginlikleri" projesi kapsamında, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kasım ve aralık aylarında düzenlenen; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik Sözlük Tasarımı Yarışması, Cümle-Afiş Hazırlama Yarışması ve Deneme Yazma Yarışması birincileri belirlendi.

Cümle-Afiş Hazırlama Yarışması ilkokul kategorisinde birinci olan Patnos Kazanbey İlkokulu öğrencisi Edanur Göktürk, ortaokullar kategorisinde birinci olan Doğubayazıt Karabulak Ortaokulu öğrencisi Mücahit Gören, lise öğrencileri arası Deneme Yazma Yarışması birincisi Merkez Ağrı Dağı Anadolu Lisesi öğrencisi Reyyan Işık, Sözlük Tasarım Yarışması ilkokul kategorisi birincisi Doğubayazıt Hüsnü M.Özyeğin İlkokulu öğrencisi Fatih Sökmen, ortaokul kategorisi birincisi Tutak Kazım Karabekir Ortaokulu öğrencisi Feyzanur Özkaya, lise kategorisi birincisi ise Merkez 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencisi Rümeysa Sönmez oldu.

Birincilerin ödülleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen törenle takdim edildi. Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, şube müdürü Selahattin Bilgiç, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Ödül töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, "Bakanlığımız tarafından geçen yıldan itibaren tüm okullarda uygulamaya alınan Dilimizin Zenginlikleri Projesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılında da büyük ilgiyle devam ediyor. Proje kapsamında düzenlenen yarışmalarda birinci olan öğrencilerimizle tanışmak beni çok mutlu etti. Bu güzel eserleri ortaya koyan öğrencilerimizi ve onlara rehberlik eden öğretmenlerimizi kutluyorum." dedi.

Törenin ardından, öğrenciler ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafları çekildi.