Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Kurban Bayramı dolayısıyla ilkokul özel eğitim öğrencisi Beyza Nur Çetrez’i evinde ziyaret ederek bayramını kutladı.

Kurban Bayramı dolayısıyla Ağrı Merkez Yavuz Mahallesinde oturan Şeref Saraçoğlu İlkokulu 2’inci sınıf özel eğitim öğrencisi 9 yaşındaki Beyza Nur Çetrez’i evinde ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Çetrez ailesinin bayramını kutladı. Özel eğitim öğrencisi Beyza Nur Çetrez ile yakından ilgilenerek bir süre sohbet eden Kökrek, başta özel eğitim öğrencileri olmak üzere il genelindeki tüm öğrencilerin kendilerine emanet olduğunu söyledi. Kökrek, "Bayram nedeniyle Beyza öğrencimizi evinde ziyaret ettik. Kendisi ve ailesinin bayramını kutladık. Bizler, eğitimin sadece bir insanın hayatını değil, bir toplumun yaşam şeklini etkilediğinin bilincindeyiz. Gelişmiş huzurlu bir toplum, her yönüyle iyi yetiştirilmiş bireylerden oluşur. Bunun için bizlere düşen görev çocuklarımıza her yıl daha iyiye giden bir eğitim vermektir. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle çalışıyoruz; çocuklarımıza çağımızın imkanlarını en üst düzeyde sunan eğitim ortamları sağlama gayreti içerisindeyiz" dedi.

Daha sonra Beyza Nur Çetrez’e tablet, kardeşlerine ve ailesine çeşitli hediyeler veren Kökrek, ziyaret sonunda Çetrez ailesinin taleplerinin yerine getirilmesi talimatını verdi. Kökrek’in ziyaretinde Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Tanrıverdi ve okul müdür vekili Resul Doğan eşlik etti.