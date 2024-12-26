Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin gözde hekimlerinden Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Op. Dr. Seyfettin Aslan’ı makamında misafir etti.

İstanbul Tıp Fakültesi’nden 2016 yılında mezun olan ve 2017-2022 yıllarında Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi alanında çalışmalarını sürdüren Op. Dr. Seyfettin Aslan, 2023 yılında Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne atanarak görevine başladı. Başarılı ameliyatları ve tedavi süreçleriyle binlerce hastaya şifa olan Aslan, kentin en çok tercih edilen hekimlerinden biri haline geldi. Vatandaşlar, Aslan’a muayene olabilmek için Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ne (MHRS) yoğun talepte bulunurken, randevu almak için günlerce beklemeyi göze alıyor.

Yoğun hasta trafiğine rağmen öğrencilerin eğitimi ve projelere destek amacıyla İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’i ziyaret eden Aslan, Kökrek ile bir süre sohbet etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kökrek, Aslan’a teşekkür ederek bir hediye takdim etti. Aslan da misafirperverliğinden dolayı Kökrek’e teşekkür etti.

Ziyaret kapsamında Kökrek, Aslan’a müdürlük binasında yer alan ve "Nuh’un Gemisi" şeklinde tasarlanan kütüphaneyi gezdirerek bilgi verdi. Ayrıca TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü öğrencilerinin “Ağrı Dağı” markasıyla ürettikleri hijyen malzemelerinin sergilendiği stantları tanıttı.