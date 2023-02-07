Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, okullarda görev yapan öğretmenlerden oluşan Ağrı MEB Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) ekibini deprem bölgesinde çalışmalara katılmak üzere Gaziantep’e yolcu etti.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, okullarda görev yapan öğretmenlerden oluşan Ağrı MEB Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) ekibini deprem bölgesinde çalışmalara katılmak üzere Gaziantep’e yolcu etti.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda görev yapan öğretmenlerden oluşan Ağrı MEB Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) ekibini, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve birçok ilde hissedilen deprem bölgesinde arama ve kurtarma çalışmaları yapmak için tüm hazırlıkları tamamlandı. Kökrek, AKUB ekibi ile bir araya gelerek bir süre görüştü. AKUB ekibini AFAD koordinesinde deprem bölgesinde arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Gaziantep’e yolcu eden Kökrek, "Ağrı Valiliği himayelerinde toplanan yardımlar depremzedelere gönderilecektir. Ayrıca gönüllü okul idarecileri, öğretmen ve personellerden oluşturacağımız ekibi de deprem yaşanan illerimize göndereceğiz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.