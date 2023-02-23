Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne koordinatör müdür olarak görevlendirilen Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Adıyaman’a giderek görevine başladı.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne koordinatör müdür olarak görevlendirilen Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Adıyaman’a giderek görevine başladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından saha çalışmalarında koordinasyonun sağlanmasına destek olunması amacıyla Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne koordinatör müdür olarak görevlendirilen Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Adıyaman’a giderek görevine başladı. Saha çalışmaları için kollarını sıvayan Kökrek, eğitim yöneticileri ile bir araya geldi.