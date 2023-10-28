Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekip üyeleri, çevre temizliği etkinliği düzenledi.

Etkinliğe, Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Müdür Yardımcısı Neriman Karakoç ve şube müdürleri de katılarak, çevre bilincine destek verdiler. Etkinlik kapsamında, Ağrı il merkezindeki TRT Park alanında bulunan çöpleri toplayan ekip üyeleri, doğayı korumak ve temiz tutmak için herkesin duyarlı olması gerektiğini vurguladılar. İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek, “Çevremizi kirletmemek ve kirletenleri uyarmak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için yapmamız gereken en önemli görevlerden biridir. Biz de Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu konuda örnek olmak ve farkındalık oluşturmak istedik. MEB AKUB ekip üyelerimizle birlikte parkımızda çevre temizliği yaptık. Bu vesileyle hem doğayla hem de ekip arkadaşlarımızla buluşma fırsatı yakaladık.” şeklinde konuştu.

Çevre temizliği etkinliği sonrasında Kökrek ve beraberindekiler, parkta bulunan vatandaşlarla sohbet ederek, çevre konusunda bilgilendirmede bulundular.