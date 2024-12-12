Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2. Lig A Grubu’nda mücadele eden Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kadın Futbol Takımı, sponsorluk desteği sağlayan iş insanı Sezer Bakırçay’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyarete takımın teknik direktörü Önder Tunay, kulüp sorumlu şube müdürü Bülent Aydemir ve futbolcular katıldı. Takım adına konuşan futbolcu Hasret Aydemir, Bakırçay’a plaket takdim ederek, “Bize sağladığınız desteklerden dolayı teşekkür ederiz. Bu destek, motivasyonumuzu artırıyor ve başarıya ulaşmamızda büyük rol oynuyor” dedi.

“Spora ve sporcuya destek şart”

Plaketi alan Sezer Bakırçay, sporun dostluk ve kardeşlik anlamına geldiğini belirterek, "Ağrılı gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması ve spora yönlendirilmesi çok önemli. Bu noktada hepimize büyük görev düşüyor. Özellikle iş insanları olarak kız çocuklarımızın spor yapmalarını teşvik edecek yatırımlara destek olmalıyız" dedi.

Ağrı Kadın Futbol Takımı’na 2. Lig’de başarılar dileyen Bakırçay, “Her zaman yanınızda olacağız ve desteğimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

"Ağrı’nın takımına destek verilmeli"

Takımın teknik direktörü Önder Tunay, 2. Lig’de mücadele eden bir takım olarak desteklerin kendileri için hayati önemde olduğunu vurgulayarak, “Ağrı’nın takımına sahip çıkılmalı. Futbolcularımızın daha iyi şartlarda mücadele edebilmesi için iş insanlarımızın ve kurumlarımızın desteğine ihtiyaç var” dedi.

Kulüp sorumlu şube müdürü Bülent Aydemir ise Ağrılı iş insanlarını takıma destek vermeye davet ederek, “Gençlerimize sahip çıkmak ve onların başarılarını desteklemek hepimizin sorumluluğudur” açıklamasında bulundu.