Ağrı Valisi Dr.Osman Varol, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları ile 17-20 Kasım tarihleri arasında İstanbul Maltepe etkinlik alanında düzenlenecek olan “Ağrı Tanıtım Günleri” etkinliği için bir araya geldi.

Ağrı Valisi Dr.Osman Varol, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları ile 17-20 Kasım tarihleri arasında İstanbul Maltepe etkinlik alanında düzenlenecek olan “Ağrı Tanıtım Günleri” etkinliği için bir araya geldi.

Ağrı Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen buluşmada İl Kültür ve Turizm Müdürü Ebumuhsin Bulut’un tanıtım günleri için yaptığı sunum sonrasında konuşan Ağrı Valisi Varol, Ağrı’nın turizimde hak ettiği payı alabilmesi ve tanıtımının etkin bir şekilde yapılabilmesi için tüm ilçeler ile birlikte seferber olduklarını söyleyen Vali Varol, 2022 yılında İshak Paşa Sarayı adı ile yapılan etkinliklerinin bir devamı olarak İstanbul Tanıtım Günleri etkinliğinin yapılmasına karar verdiklerini söyledi.

İl turizim geliştirme kurulunun aldığı karar ile İstanbul Ağrı Dernekler Federasyonu’nun paydaş olarak belirlendiğini söyleyen Vali Varol, “Paydaş derneğimizle birlikte hem İstanbul’daki Ağrıları bir hemşeri buluşması şeklinde bir araya getireceğiz hem de Ağrımızın tarihini kültürünü mutfağını İstanbullulara tanıtacağız. Bugüne kadar planlanan tanıtım günü etkinliklerinin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Tanıtım günlerinde dört gün boyunca hem Ağrının kültürünü aktaracak hem de İstanbulluların doyasıya eğlence ile geçirebileceği dört gün planladık. İstanbul’da yaşayan Ağrılılar başta olmak üzere toplumun her kesimini 17-20 Kasım tarihleri arasında Maltepe etkinlik alanına davet ediyorum. Bizler Ağrı olarak orada olacağız.“dedi