Ağrı İl Özel İdaresinde uzun yıllar görev yapan Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Adsay’a emekliye ayrılışı dolayısıyla veda yemeği düzenlendi.

Yemeğe, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, Genel Sekreter Yardımcısı Hakkı Kaman ve Adsay’ın çalışma arkadaşları katıldı. Programda bir konuşma yapan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, Adsay’a yaptığı hizmetlerden dolayı plaket ve hediye takdim etti. Tenekeci, Adsay’a bundan sonraki hayatında sağlık, mutluluk ve huzur diledi. Adsay ise, uzun yıllar görev yaptığı kurumdan ayrılmanın üzüntüsünü yaşadığını belirterek, kendisine gösterilen ilgiye teşekkür etti.