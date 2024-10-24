Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, özel öğretim kurumlarının temsilcilerini makamında ağırladı.

Gerçekleşen ziyarette, özel öğretim kurumlarının temsilcileri, sektörle ilgili talep ve önerilerini İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek’e iletti. Kökrek de özel öğretim kurumlarının eğitim sistemindeki önemine vurgu yaptı. Toplantıda, özel öğretim kurumlarının karşılaştığı sorunlar, çözüm önerileri ve sektörün gelişimi için yapılabilecekler üzerine istişarelerde bulunuldu. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yaptığı açıklamada, özel öğretim kurumlarının, öğrencilerin gelişimine katkı sağladığını belirterek, "Özel öğretim kurumları, eğitim sistemimizin önemli bir parçasıdır. Bu kurumların sunduğu çeşitli eğitim programları, öğrencilerin farklı yetenek ve ilgi alanlarını geliştirmelerine olanak tanıyor. Biz de il milli eğitim müdürlüğü olarak, özel öğretim kurumlarıyla iş birliği içinde çalışarak, öğrencilerimize daha kaliteli bir eğitim sunmayı hedefliyoruz" dedi.