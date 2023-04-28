Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Merkez Eskiharman Ortaokulunu ziyaret ederek Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu tarafından düzenlenen ‘Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) sınavına girecek olan öğrenciler ile buluştu.

İl merkezinde bulunan Eskiharman Ortaokulu yöneticileri, Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Aydemir ve İl düzeyinde sınav koordinatörlüğünü yürüten Ölçme Değerlendirme Merkezi ekibi tarafından karşılanan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu tarafından gerçekleştirilen ‘Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması’na sınavına girecek olan öğrencilerle bir araya gelerek çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aldı. Öğrencilerle bir süre sohbet edip isteklerini alan Kökrek,”TIMSS 2023, ülkemizin de katıldığı dört yıl aralıklarla düzenlenen uluslararası geniş ölçekli izleme -tarama araştırmalarından biridir. TIMSS 2023 uygulamasına 60’tan fazla ülke katılacaktır. Ülkemizde Uluslararası Merkezin seçkisiz örneklem yöntemiyle belirlediği 57 ildeki okulların 5. ve 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin katıldığı bir araştırmadır. Ağrı ilimizde Eskiharman Ortaokulu , Eleşkirt Toprakkale Ortaokulu ve Patnos Dedeli YBO olmak üzere toplam 3 okulumuz ve 62 öğrencimizle 5. ve 8. Sınıf düzeyinden TIMSS uygulamasına katılacaktır. TIMSS uygulamasının amacı, dünya çapında ülkelerin matematik ve fen eğitim öğretiminin gelişmesine yardımcı olmak, öğrenci başarılarındaki eğilimleri izlemek ve ulusal eğitim sistemindeki farklılıkları belirlemenin yanı sıra uygulama sonunda ise öğrenci -öğretmen-veli - okul yöneticisi anketleriyle de başarıları etkileyen faktörleri belirlemektir. 3 Mayıs 2023 Çarşamba günü Eleşkirt Toprakkale Ortaokulu 8-A şubesi , 4 Mayıs 2023 Perşembe günü Merkez Eskiharman Ortaokulu 8-A şubesi sınava katılacaktır. Sınav, bakanlık tarafından görevlendirilen Test Uygulayıcısı tarafından bilgisayar tabanlı uygulama ile gerçekleşecektir. TIMSS uygulamasının hazırlık aşaması, teknik destek, bilgilendirme çalışmaları ilimizde Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından yürütülmektedir. Bu araştırma sınavı ile ülkemizi uluslararası platformda temsil eden 3 okulumuza başarılar diliyorum” dedi.

Daha sonra okulda incelemelerde bulunan Kökrek, burada öğretmenlerle kısa bir toplantı gerçekleştirdi.