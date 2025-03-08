Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kurumda görev yapan kadın personellerle iftarda bir araya geldi.

Burçin Uysal Öğretmenevi’nde düzenlenen iftar programına İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve eşi Nurcan Güler Kökrek’in yanı sıra Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Neriman Karakoç ve kurumda çalışan kadın personeller katıldı.

Program kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve eşi Nurcan Güler Kökrek, kadın çalışanlara çiçek takdim ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

İftar öncesinde kadın çalışanlarla sohbet eden Kökrek, eğitim camiasında kadınların üstlendiği önemli role vurgu yaparak, "Kadınlarımız, eğitim sistemimizin temel taşlarından biridir. Fedakârlıkları, azimleri ve emekleriyle geleceğimizi şekillendirmede büyük bir rol üstleniyorlar. Bu vesileyle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum." dedi.

Programda müzik eşliğinde yöresel oyunlar oynanarak keyifli anlar yaşandı.

Kadın personeller, düzenlenen organizasyon için Kökrek’e teşekkür etti.