Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, “Ağrı’nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması” çerçevesinde büyük finale hazırlanan öğretmen ve öğrenciler ile bir araya gelerek onlara çalışmalarında başarılar diledi.

Ağrı Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Hayrettin Atmaca Sağlık, Eğitim ve Teknoloji Geliştirme Vakfı arasında il genelindeki ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen ’’Ağrı’nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması’’ ön eleme turunda başarılı olan 20 okuldaki öğrenciler, öğretmenleri gözetiminde büyük final için hazırlıklarına devam ediyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde eğitim gören tüm ortaokul ve lise öğrencilerinin teknolojik tasarımlar yapmaya teşvik edilmesi, teknolojiye olumlu yönde ilginin artırılması ve mesleki becerilerinin geliştirilmesi amaçlanan yarışmanın büyük finali, Mayıs ayında düzenlenecek. Araştırma ve Geliştirme Merkezinde çalışmalarını öğretmenlerin gözetiminde devam eden öğrencilerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, öğretmen ve öğrencilerden yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgiler alarak bir süre görüştü. Öğretmen ve öğrencilere çalışmalarında başarılar dileyen Kökrek, "Öğrencilerimizin her birinin ayrı ayrı kişiliklere sahip olduğu bilinciyle ve kendilerine özgü meziyetleri ortaya çıkarıp onların yetenek ve idealleri doğrultusunda en iyi şekilde eğitim alabilmeleri için uğraş vereceğiz. Çocuklarımızın kendi kişisel özellikleri göz önünde bulundurarak, her türlü gelişimlerini tamamlaması için onların her zaman yanında olacağız. Edindikleri bilgileri yaşamlarında uygulamaları için sürekli onları destekleyerek daima arkalarında durmayı ihmal etmeyeceğiz. Böylece ülkemizin her bir çocuğunun kendisine, çevresine ve insanlığa faydalı olacak hale gelene dek onların üzerinden elimizi çekmeyeceğiz"dedi.