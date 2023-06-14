Ağrı Valisi Dr.Osman Varol, mesai ve okul sonrası vatandaşların ve öğrencilerin kütüphaneden daha çok faydalanabilmesi amacıyla İl Halk Kütüphanesi’nin KPSS sınavına kadar haftanın yedi günü akşam saat 22.00’a kadar açık olacağını söyledi.

İl Halk Kütüphanesi’ni ziyaret eden Vali Dr. Varol, ders çalışan gençler ile sohbet ederek başarılar diledi. Ziyarette, sınavlara hazırlanan öğrencilerin daha fazla çalışmak için kütüphanenin geç saatlere kadar açık kalmasına yönelik talebi üzerine, Ağrı’da okuma alışkanlığını artırabilmek ve kütüphanelerden daha fazla istifade edilmesini sağlamak amacında olduklarını belirten Vali Varol, “Vatandaşlarımızın günlük iş telaşının ardından çocuklarının okuldaki derslerinin bitiminden sonra akşam saatlerinde de kütüphaneye gidebilmelerine imkan sağlamaya yönelik olarak düzenleme yaptık. Gereken tedbirleri alarak İl Halk Kütüphanemizi haftanın yedi günü hizmet verecek şekilde planladık. Ayrıca çalılam saatlerimizide KPSS sınavına kadar 22;00’a kadar çektik“dedi.

İl Halk Kütüphanesinde yeni mesai saatleri bu hafta yürürlüğe girmiş olacak.