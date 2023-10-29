Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından Ağrı İl Hakem Kurulu’na Erdinç Güneş’i atadı.

Ağrı futbolunu yakından ilgilendiren atama gerçekleşti. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından Ağrı İl Hakem Kurulu Başkanlığına Erdinç Güneş atandı.

Psikoteknik testleri, yazılı ve yorum kural sınavları, hakemlik kariyerleri ve öğrenim durumları dikkate alınarak yapılan puan sıralamasında en yüksek puanı alanlar İl Hakem Kurulu Başkanları olarak belirlendi. Uzun yıllar hakem ve bölgesel gözlemci olarak Ağrı’yı temsilen görev yapan Erdinç Güneş, Ağrı İl Hakem Kurulu Başkanı olarak atandı. Evli ve 2 çocuk babası olan Güneş, en kısa sürede birlikte çalışacağı kurul üyelerini de belirleyerek görevine başlayacak.