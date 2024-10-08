Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak İl Afet ve Risk Azaltma Planı (İRAP) İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Ağrı Valisi Mustafa Koç başkanlığında tüm kurul üyelerinin katıldığı toplantıda, Ağrı İl Afet ve Risk Azaltma Planı kapsamındaki çalışmalar değerlendirildi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 1989 yılında aldığı 44/236 sayılı kararla 13 Ekim tarihi, "Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü" olarak kabul edilmiş olup, bu çerçevede Türkiye genelinde eş zamanlı olarak İl İRAP İzleme ve Değerlendirme Kurulları toplandı. İllerde gerçekleştirilen toplantıların ardından video konferans aracılığıyla İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş ve AFAD Başkanı Vali Okay Memiş, il valilerine hitaben konuşmalar gerçekleştirdi.

İki ana amaç doğrultusunda oluşturulan Ağrı İl Afet ve Risk Azaltma Planı’nda, ilk amaç afetlerde can kaybını ve ekonomik zararları en aza indirmek; ikincisi ise afet risk yönetimini güçlendirmektir. Bu amaçlar kapsamında Ağrı’da 81 eylem belirlenmiş; 46 kırmızı, 30 turuncu ve 5 sarı olmak üzere eylemler öncelik sırasına göre sınıflandırılmıştır. Bugüne kadar eylemlerin %43’ü tamamlanmış olup, 10 eylem tamamlanmış ve 68 eylem ise devam etmektedir.

Ağrıda yaşanan afetler arasında en öncelikli olanlar taşkın/sel, kütle hareketleri (heyelan, kaya düşmesi, çığ), deprem ve tüm afetlerdir. Bu kapsamda 54 eylem taşkın ve sel afetleriyle, 13 eylem kütle hareketleriyle, 12 eylem ise depremlerle ilgili olarak belirlenmiştir. Ayrıca, tüm afetlerin etkilerini azaltmak amacıyla 2 ayrı eylem daha planlanmıştır.

Ağrı genelinde 81 eylemden 53 tanesi Devlet Su İşleri (DSİ) 85. Şube Müdürlüğü sorumluluğundadır ve taşkın/sel afetleriyle ilgilidir. Bu eylemlerin 42’si birinci öncelikli kırmızı eylem olup, tamamlanma oranı %41’dir.

Toplantıda, Ağrı’da afet risklerini azaltmak için yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.