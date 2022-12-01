Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yapmakta olduğu Ağrı Hamur-Tutak-Patnos yolu vakitten yılda 70 milyon, yakıttan 41 milyon lira tasarruf sağlayacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yapmakta olduğu Ağrı Hamur-Tutak-Patnos yolu vakitten yılda 70 milyon, yakıttan 41 milyon lira tasarruf sağlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans ile katıldığı törenle Ağrı Hamur-Tutak-Patnos yolunun açılışını yapıyor. ‘Erdoğan Dijital Medya’ Twitter hesabından projenin fotoğrafları paylaşılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Uzunluğu 79 km. Yatırım bedeli 2,5 milyar TL. Vakitten yılda 70 milyon, yakıttan 41 milyon lira tasarruf sağlayacak; karbon salınımını 8 bin 500 tona yakın oranda azaltacak."