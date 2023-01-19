Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelinden kan bağışı kampanyasına büyük destek.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelinden kan bağışı kampanyasına büyük destek.

Her 4 saniyede, bir ünite kana ihtiyaç duyulan Türkiye’de günlük yaklaşık 9 bin insan kana ihtiyaç duyuluyor. Kan stokları azalırken, Türk Kızılay tarafından hayata geçirilen ve ülkenin kan ihtiyacının tamamını gönüllülerden karşılamak üzere başlatılan ‘İyi ki varsın kan dostum’ kampanyasına destek sürüyor.

Bu çerçevede Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Merkezinde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Gerçekleşen kampanyada Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Hizmet ve Şube Müdürleri, personeller, gönüllü gençler ve vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Kampanyada yer alan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din yapmış olduğu açıklamada “Kızılay’ımızın çağrısına kulak vererek kan bağışında bulunan müdürlüğümüz personellerine, gönüllü gençlerimize teşekkür ederiz” dedi.

Ağrı Bölge Kök Hücre Bağışçısı Kazanım Uzmanı Ümit Odabaşı ise yapmış olduğu açıklama; “Kanın sürekli ihtiyaç olduğunu hatırlatıp, sıklıkla kurum ve kuruluşlar ile böyle organizeler yaptıklarını kaydederek, duyarlı davranışlarından dolayı Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline teşekkür etti” dedi.

Kızılay yetkilileri kan bağışından bulunanlara soda ve tatlı ikramında bulundu.