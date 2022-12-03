Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” etkinlikleri çerçevesinde engellilere yönelik iki farklı program düzenledi.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” etkinlikleri çerçevesinde engellilere yönelik iki farklı program düzenledi.

“3 Aralık Dünya Engelliler Günü” etkinlikleri çerçevesinde Ağrı Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençler, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde Ağrı Özel Eğitim Uygulama Okulu engelli öğrencileri ile bir araya geldi.

Düzenlenen etkinlikte çeşitli gösteri ve oyunlar ile eğlenceli anlar yaşayan engelli öğrenciler doyasıya eğlendi.

Kendileri için düzenlenen eğlenceli parkurlarını başarıyla tamamlayan engelli öğrenciler seyircilerin takdirini topladı.

Etkinlik sonunda engelli öğrenciler şampiyonluk madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din ve okul idarecileri tarafından takdim edildi.

Program, engelli öğrencilerin lisesi öğrencilerle ve gönüllü gençler ile birlikte halay çekmesi ile sona erdi.

Futsal müsabakası düzenlendi

Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri bağlamında farkındalık oluşturmak amacıyla futsal maçı yapıldı.

15 Nisan Spor Salonunda yapılan farkındalık maçında; Serhat Bakım Merkezi, Şafak Bakım Merkezi ve Şafak Bakım Merkezinde kalan engelli bireyler karşı karşıya geldi.

Oynanan farkındalık futsal müsabakasını Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, bakım merkezi idarecileri ve sporcular izledi.

Kıyasıya çekişmeye sahne olan futsal maçında kazanan her zaman olduğu gibi yine dostluk oldu. Müsabaka sonunda engelli bireylere Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce baklava ve meyve suyu ikram edildi.

Müsabaka sonunda takım oyuncularına şampiyonluk kupası ve birincilik madalyaları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din ve Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak tarafından takdim edildi.

İl Müdürü Din bakım merkezinde kalan engellilerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutlayarak şu ifadelere yer verdi; “3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bu anlamlı günde bakım merkezlerimizde kalan engelli kardeşlerimizi sporda farkındalık yapmaları için futsal müsabakası düzenledik. Engelli kardeşlerimizin performansı bizleri çok mutlu etti. Engelli kardeşlerimize yönelik spor faaliyetlerimiz her hafta ‘Mutlu Çarşamba’ projesi devam ediyor. Proje ile Basketbol, Voleybol, Masa Tenisi, Futbol ve Badminton branşında engelli bireylerimizi spor ile buluşturuyoruz dedi.

Bakım merkezi idarecileri böyle anlamlı bir günde engellilere değer veren Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür etti.