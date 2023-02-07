Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği depremin ardından Ağrı ’da deprem bölgesine yönelik çeşitli yardım faaliyetleri düzenleniyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği depremin ardından Ağrı ’da deprem bölgesine yönelik çeşitli yardım faaliyetleri düzenleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından afet bölgelerine iletilmek üzere 81 ilde yardım kampanyası başlatıldı. Ağrı Gençlik Merkezi organizasyonuyla ısıtıcı, yorgan, battaniye, kışlık kıyafet, kuru bakliyat gibi malzemeleri içeren yardım kampanyası başlatıldı. Ağrı Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen yardım kampanyası kapsamında duyarlı Ağrı halkı Gençlik Merkezine battaniye, gıda ve kışlık kıyafetler getirdi. Buradaki gönüllülere teslim edilen gıda, giysi gibi temel ihtiyaç malzemeleri, deprem bölgesine gönderilmeye hazır hale getirildi. Yardımsever vatandaşların getirdiği ihtiyaç malzemeleri Gençlik Merkezi’nde toplanarak deprem bölgesindeki depremzedelere ulaştırılacak. Afet bölgelerine gönderilmek üzere, Afet Acil Sosyal Yardım Ayni Bağış Kabul Deposu Ağrı Şubesine teslim edildi. Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai DİN, deprem bölgelerinde etkilenen vatandaşlar için Ağrı Valiliğimiz koordinesinde yardım kampanyasının başlatıldığını bildirildi. DİN vatandaşlara yardım çağrısında bulunduklarını ifade ederek,"Depremden etkilenen binlerce vatandaşımıza yardım eli uzatmak amacıyla tüm gençlik merkezlerinde olduğu gibi Ağrı’da da yardım kampanyası başlattık. Ağrılı yardımsever vatandaşlarımızın getirdiği battaniye, uyku tulumları, hijyen ürünleri, çocuk bezi gibi acil ihtiyaçlar merkezimizde toplanarak deprem bölgesindeki depremzede vatandaşlarımıza ulaştırılacak. Yardıma katkıda bulunmak isteyen vatandaşlarımız acil ihtiyaç malzemelerini Ağrı Gençlik Merkezi’ne ulaştırabilir" şeklinde konuştu.