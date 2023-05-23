Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi bünyesindeki kurslarda yapılan el emeği göz nuru eserler sergilenerek görücüye çıkarıldı.

Halk Eğitim Merkezi eğitmenleri eşliğinde 1 yıl boyunca eğitim gören gönüllü gençler ve kadınlar, el emeği göz nuru eserlerini büyük bir heyecanla Serhat Genç Ofiste görücüye çıkardı.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kasım İhsan Polat, Gençlik Hizmetleri Müdürü Ebru Duru kursiyerlerin büyük emekle yaptığı giyim, resim, iğne oyası, nakış, tel kırma, dekoratif ahşap boyama ve ipek böceği kozası gibi eserlerini tek tek inceledi. Yapılan eserler hakkında bilgiler veren kursiyerlerin eserleri büyük beğeni topladı.

Gençlik merkezlerinin hem sosyal, kültürel, sportif hem de yaşam merkezleri arasında çok önemli tesisler olduğunu vurgulayan, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, “Buradaki amacımız gençlerimizin boş kalmaması, sokaklarda değişik bağımlılıklara bulaşmamasıydı. Ayrıca ev hanımlarımızın da bir meslek edinmelerini sağlamaktı.

Bu konuda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bu desteği verdik, desteklerimiz devam edecektir. Vermiş olduğumuz desteğin karşılığı olarak bugün çok güzel eserler sergilendi. Emeğe geçen tüm kursiyerlere ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz dedi.”

Program sonunda Hasbihal odasında gönüllü gençlerle bir araya gelen İl Müdürü Din, gençlerin istek ve taleplerini dinledi.