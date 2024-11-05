TBMM'de iki dönem Ağrı Milletvekilli olarak görevini icra eden Cemal Kaya'nın 10 yıllık vize başvurusu ABD İstanbul Başkonsolosluğu tarafından 'sığınma başvurusu yaptığı' gerekçesiyle reddedildi. 2003 yılından bu yana ABD vizesi bulunan Kaya'nın başvuru reddinin altında art niyetli hemşerilerinin olduğu ortaya çıktı.AĞRI (İGFA) - Alınan bilgilere göre, TBMM 22. ve 23. Dönem Ağrı Milletvekili, parlamentoda ABD Dostluk Denetleme Grubu'nda görev yapan, 2003-2013 ve 2013-2023 olmak üzere iki kez 10 yıllık ABD vizesi alan Cemal Kaya'nın yaptığı son vize başvurusu, 'sığınma başvurusu yaptığı' gerekçesiyle reddedildi.

Eski Milletvekili ve İş insanı Cemal Kaya’nın böylesi bir durumla karşı karşıya kalması herkesi şoka uğratırken işin derinliklerine bakıldığında çok değişik sebepler ortaya atıldı.

İddialara göre, Ağrılı birçok kişi Amerika ve Kanada gibi büyük ülkelere Resmi olmayan yollarla göç etmeye başladılar. Bu kişiler oralarda Göç İdaresi’ndeki resmi kişilerle karşılaştıklarında da yakınları olarak Cemal Kaya’nın ismini kullandıkları için eski Milletvekili Kaya sığınmacı olarak kayıtlara geçmeye başlamış. Sırf orada yaşamlarını idame etmek için art niyetli bir şekilde davranıştan bulunan bir çok kişinin şu an Cemal Kaya’yı içinden çıkılması çok zor bir duruma düşürdüğü aşikâr.

Yaşanılan bu şaşırtıcı olayla ilgili açıklamada da bulunan Ağrı eski Milletvekili Cemal Kaya, "Ben iki dönem vekillik yaptım, iş insanıyım. Benim oğlum da Kanada'da okuyor. Benim ABD'ye sığınmacı başvurusu yaptığım gerekçesiyle vize başvurumun reddedilmesinin akla izana sığan bir yanı yok. Ben sıklıkla İngiltere'ye de gidiyorum. Eşimin İngiltere'de kalıcı oturumu var. ABD'nin ret gerekçesinin hiçbir mantıklı açıklaması yok.” dedi.

Eski vekil Kaya'nın ABD Konsolosluğu ile yaşadığı sorun ilk değil. Kaya'nın açıklamasına göre 2018 yılında ABD kurumundan gelen bir maille, Kaya'nın ve ailesinin 2023'e kadar geçerli 10 yıllık vizeleri iptal edilmiş. Kaya'nın yaptığı itirazın ardından kurum kendisine 'bir yanlışlık olduğunu' bildirerek vizeleri yeniden aktive etmiş. Ancak Kaya'nın oğlu 2024 yılında ABD'den yeniden 10 yıllık vize almasına rağmen Kaya'ya vize memurunun, "Sığınma talebinde bulundunuz mu?" sorusuyla talebi reddedildi.