Ağrı Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi tarafından "Çalgı Toplulukları Dinletisi" ve "Resim Sergisi" düzenlendi.

Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi konferans salonunda yapılan etkinliklere, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fehim Altun, şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program kapsamında ilk olarak resim sergisi gezildi. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, sergiyi inceleyerek çalışmalar hakkında öğretmenlerden bilgi aldı. Daha sonra çalgı toplulukları dinletisine katılan Kökrek, öğretmenlerin rehberliğinde öğrencilerin seslendirdiği birbirinden güzel eserleri dinledi.

Etkinlik sonrası okulda yürütülen projeler ve çalışmalarla ilgili brifing alan Kökrek, Spor Lisesi ve Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi pansiyonlarını da ziyaret ederek çeşitli incelemelerde bulundu. Pansiyonlardaki mutfak, ambar ve yatakhaneleri denetleyen Kökrek, yetkililerden bilgi aldı. Kökrek, yaptığı açıklamada, öğrencilerin konforlu bir ortamda eğitim alabilmesi için denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini ifade etti. Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi’nin sanat ve eğitim alanında önemli bir merkez olduğunu belirten Kökrek, “Bu tür etkinlikler, gençlerimizin sanatla bağ kurmasına, yeteneklerini geliştirmesine olanak tanıyor. Aynı zamanda eğitimde kaliteyi artırmak için pansiyonlarımızdaki koşulları iyileştirmeye yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.