Ağrı İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Milli Eğitim Müdür Vekili İshak Hasanoğlu’na veda ziyaretinde bulundu.

Ağrı İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Milli Eğitim Müdür Vekili İshak Hasanoğlu’na veda ziyaretinde bulundu.

Samsun İl Emniyet Müdürü olarak atanan Ağrı İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Milli Eğitim Müdür Vekili İshak Hasanoğlu’nu makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hasanoğlu, Özen’e yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaretten dolayı Özen’e teşekkür eden Hasanoğlu, ziyaret anısına Özen’e hediye takdim etti. Ziyaret sonunda Hasanoğlu ve Özen, hatıra fotoğrafı çektirerek birbirinden helallik aldı.

Özen’in ziyaretine İl Göç İdaresi Müdürü Mücahit Yumak, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Edip Erdoğan ve şube müdürü Atilla Aslan da eşlik etti.